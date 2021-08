Rutte blijft tegen vaccinatieplicht: ‘Op dit moment niet nodig’

VideoHet kabinet wil geen vaccinatieplicht invoeren, zoals in sommige andere landen nu wel gebeurt. ,,Nederland is daar geen voorstander van’’, zegt demissionair premier Rutte vanmiddag na overleg met de meest betrokken ministers. ,,Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt.’’

Daarmee sluit Rutte niet uit dat er in de toekomst een prikplicht komt in de strijd tegen het coronavirus. Maar daar zijn nu geen plannen voor, benadrukt hij. ,,Wij zien geen noodzaak voor een vaccinatieplicht’’, aldus Rutte. ,,Als bepaalde bedrijven daar toch voor kiezen, kan het zijn dat de rechter daarover moet oordelen.’’ Volgens Rutte is de vaccinatiegraad in Nederland momenteel hoog. ,,Maar het vaccin werkt niet bij iedereen. En in een aantal landen zie je de discussie over verplicht vaccineren.’’ Zo geldt in Frankrijk sinds vandaag een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft echter ‘geen beslisboom’ om een prikplicht op te gaan leggen, zo zegt premier Rutte.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte. © ANP

Geen extra maatregelen

Volgens de premier daalt het aantal coronabesmettingen in Nederland gestaag. ,,We zien ook dat het aantal ziekenhuisopnames niet stijgt. Dat betekent dat er geen aanleiding is tot het nemen van extra maatregelen.’’ Rutte drukt vakantiegangers wel op het hart om zich na terugkeer in Nederland te laten testen. Iedereen zou een zelftest moeten doen, óók mensen die al zijn gevaccineerd of het virus hebben gehad. Alle Nederlandse huishoudens krijgen deze maand een brief waarmee ze gratis twee zelftesten kunnen aanvragen.

,,Het is een verantwoordelijkheid van iedereen om een zelftest te doen als je terugkomt van vakantie’’, zegt Rutte. De brief voor de gratis testen noemt hij een ‘bewustwordingscampagne’.

Vrijdag persconferentie

Vorige week zette het kabinet een streep door alle grotere festivals in Nederland. Rutte maakte toen bekend dat eendaagse festivals deze zomer alleen mogen doorgaan onder strikte voorwaarden: met maximaal 750 bezoekers en in de open lucht of in een open tent. Het kabinetsbesluit was een grote domper voor festivalorganisatoren. Eerder werden tot 1 september alle meerdaagse festivals afgeblazen, zoals Lowlands.

Komende vrijdag neemt het kabinet een besluit over het doorgaan van een- en meerdaagse festivals ná 1 september. Een daarvan is de Formule 1 in Zandvoort, die op 5 september verreden zou moeten worden. Vrijdagavond om 19.00 uur houden Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie. Dan moet duidelijk worden hoe het na 1 september verder gaat met de coronamaatregelen. Het kabinet wil daarover deze week knopen doorhakken, na advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Fiasco

Na de versoepelingen van eind juni ging het helemaal mis met de besmettingscijfers in Nederland. Vooral in het nachtleven liep het uit op een fiasco. Het systeem van Testen voor Toegang bleek allesbehalve waterdicht. In twee weken tijd verspeelde het kabinet de voorsprong op het virus die dankzij de vaccinatiecampagne was bereikt. Daarom moesten Rutte en De Jonge fors ingrijpen. Zo ging het nachtleven weer op slot.

