Rutte: Basisscholen eerder open dan 8 februari zou ‘klein wondertje’ zijn

De eerste indicaties uit onderzoek zijn volgens de premier ‘niet somber’, maar er is nu nog onvoldoende basis om de scholen weer te heropenen. Daar veranderen meevallende cijfers uit Lansingerland niets aan. ,,De cijfers die we hebben over verspreiding in Nederland tonen aan dat Britse mutatie een reproductiegetal heeft van 1,3. Dat is en blijft zorgelijk.”

De huidige lockdown plus avondklok loopt tot 9 februari. Een besluit over de periode daarna valt op 2 februari. Rutte: ,,Daarna zal er geen opengebroken hemel zijn, maar we willen als eerste af van die avondklok, als dat mogelijk is. We hebben al lang een uitgebreide lockdown en dat is vreselijk.”