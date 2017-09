Ruim baan voor testen van drones

Dat staat in een besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het plan komt als geroepen: de vraag naar soepeler regels voor testcentra is groot, zodat marktpartijen zich niet gedwongen voelen om naar het buitenland uit te wijken voor experimenten. Er zijn het afgelopen jaar al locaties geopend of initiatieven gestart op vliegbasis Woensdrecht, Valkenburg en de luchthaven Twente.



Nu werken die met ontheffingen om te kunnen testen met drones. Dit is ‘niet langer wenselijk’, staat in het plan. Straks volstaat een veiligheidscertificaat voor de exploitant. En wanneer het gaat om een luchthaven die alleen wordt gebruikt voor het experimenteren met de luchtvaartuigjes, dan is de aanvraag van een regeling bij de provincie voldoende.