Ruim 3600 nieuwe coronabesmettingen, kabinet vraagt OMT om spoedadvies

Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren, zo zei De Jonge voorafgaand aan een overleg in de Tweede Kamer. Het is daarom niet aannemelijk dat ze zullen leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames. Hij hoopt dat het advies van het OMT donderdag aan het eind van de dag klaar is. Volgens de minister zijn veel besmettingen terug te leiden tot horeca, bijvoorbeeld in steden als Amsterdam, Groningen en Enschede.

De laatste keer dat de deskundigen het kabinet adviseerden, vonden zij het niet nodig om nog extra maatregelen af te kondigen. Maar inmiddels loopt het aantal besmettingen weer fors op. De Jonge durft niet te voorspellen wat het OMT nu zal zeggen. Het hele coronabeleid is er altijd op gericht geweest om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen en te voorkomen dat de ziekenhuizen het werk niet meer aankonden. Dat is nu allebei niet aan de orde.

Mocht het OMT donderdag extra maatregelen adviseren, dan besluit het kabinet waarschijnlijk vrijdag nog of het maatregelen gaat nemen en zo ja welke.

Eerder vandaag was OMT-voorzitter Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer voor een technische briefing. D66-Kamerlid Jan Paternotte vroeg hem daar al of het OMT gezien het stijgende aantal besmettingen geen tussentijds advies zou moeten uitbrengen. ,,Ik wil toch even de verwachtingen weer wat temperen‘’, zei Van Dissel daarop.

De duiding van de stijgingen zal volgens de infectieziektendeskundige waarschijnlijk niet veranderen: jongeren worden vooral besmet en dat gebeurt onder meer in studentenhuizen, de horeca en op feesten. Volgens Van Dissel zijn nieuwe sluitingen niet nodig als bestaande, gerichte maatregelen zoals toegangstesten beter worden nageleefd, of eventueel wat worden aangescherpt. Bovendien: jongeren worden sowieso minder ziek van het virus. ,,Het is niet het doel van het OMT om elke milde ziekte en neusverkoudheid te voorkomen. Absoluut niet.‘’

Vanavond debatteert de Tweede Kamer nog over de laatste ontwikkelingen rond de epidemie. Er zijn bij meerdere partijen grote zorgen over het oplopende aantal besmettingen. Een van de gevaren is dat andere landen straks geen Nederlandse vakantiegangers meer willen hebben.



Veel mensen hebben nu ten minste één prik gehad of zijn al volledig gevaccineerd. Ook dat kan ziekenhuisopnames voorkomen, zoals nu blijkt in Groot-Brittannië. Daar stijgt het aantal besmettingen hard door de nieuwe, besmettelijkere deltavariant van het virus, maar de druk in de zorg valt nog mee.



Wel stijgen de cijfers in Nederland nu veel harder dan vorig jaar september. Toen namen de cijfers ook weer snel toe na een zomer met relatief weinig besmettingen. Desondanks staat de minister achter de keuze van onlangs om vrijwel alle coronamaatregelen los te laten. ,,Die is in de context genomen van enorm dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames.’’

