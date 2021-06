Rood Nederland versoepelt sneller dan groen Duitsland: ‘Ik houd mijn hart vast’

Nederland is het enige land aan de Noordzee dat nog rood kleurt op de Europese coronakaart, en toch versoepelen we sneller dan onze buurlanden. In de Tweede Kamer klinkt onbegrip. ,,Als je niet oppast, struikel je met de finishlijn in zicht.”

Premier Mark Rutte was vrijdagavond heel stellig. Op de vraag of Nederland niet iets te vroeg is met versoepelingen, zei hij onomwonden: ‘Nee, het is niet vroeg’. Hij verwees daarbij naar het OMT: ,,Voor de korte termijn kun je niets fout doen.”

Die uitspraak wekt bevreemding bij sommige Kamerleden. Zij wijzen op de opkomst van de zeer besmettelijke ‘Indiase’ deltavariant. Het Robert Koch Institiuut, het Duitse RIVM, verwacht dat deze mutatie uiterlijk dit najaar de overhand zal krijgen. ,,Ik snap niet waarom nu halsoverkop alles losgelaten moet worden”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Slechtste jongetje van de klas

Kuiken wijst erop dat Duitsland nog wel een aantal maatregelen handhaaft, zoals de mondkapjesplicht in winkels en publieke ruimtes. ,,Hier laten we opeens alles los, zowel het thuiswerken als de mondkapjesplicht. Is het niet verstandiger om even door te zetten?”, vraagt zij zich af.

Ook in België en Frankrijk wordt er minder snel versoepeld dan in Nederland. Dat is opvallend, omdat Nederland als enige land in Noordwest-Europa nog rood kleurt op de Europese coronakaart. Het aantal besmettingen is hier hoger dan in onze buurlanden. Het beeld dat Nederland het beter doet dan andere landen is niet terecht, zegt Kuiken. ,,Wij zijn het slechtste jongetje van de klas. Het vaccineren gaat hier nu misschien goed, maar nog altijd heeft slechts 25 procent van de bevolking een tweede prik gehad. Zijn we dan wel goed genoeg beschermd als zo’n nieuwe variant dominant wordt?”

Volledig scherm Op de Europese coronakaart kleurt Nederland nog lichtrood. © Europese Commissie

Vraagtekens bij reisbeleid

Ook binnen de regeringscoalitie klinkt onvrede. Aan de ene kant is D66 blij dat de coronamaatregelen worden versoepeld. ,,Als het OMT zegt dat een lockdownmaatregel niet meer nodig is, moet je hem ook opheffen”, zegt Kamerlid Jan Paternotte. Maar tegelijkertijd zet hij vraagtekens bij het reisbeleid. ,,Het lijkt erop dat we daar keer op keer zelfde fout maken.”

Paternotte wijst erop dat bijvoorbeeld Duitsland vasthoudt aan vliegverboden, terwijl Nederland vluchten vanuit gebieden met een hoog risico - zoals Zuid-Amerika en India - wel weer toestaat. Wel geldt voor deze reizigers een quarantaineplicht. Paternotte is echter bezorgd om de handhaving hiervan. Hij vindt het logischer dat Nederland met buurlanden zou zijn opgetrokken, zoals het OMT had geadviseerd. ,,Ik vind het onbegrijpelijk en onnodig dat we dat niet doen. Het is belangrijker dat we naar Duitsland kunnen reizen, dan op vakantie kunnen naar India.”

SP-Kamerlid Peter Kwint vindt dat de lessen van vorig jaar niet vergeten mogen worden. Toen de zomer begon waren er nauwelijks meer besmettingen, maar vooral jonge vakantiegangers namen het virus terug mee naar huis. Bron- en contactonderzoek schoot tekort, waarna Nederland te maken kreeg met een tweede golf.

,,Ik houd mijn hart vast”, zegt Kwint. ,,Als landen om ons heen lagere besmettingscijfers kennen, maar minder versoepelen, dan is dat niet voor niks.”

Finishlijn

Hij is blij met de versoepelingen, maar vindt wel dat er aan de randvoorwaarden moet worden voldaan, zoals naleving van een quarantaineplicht en het daadwerkelijk gebruik van testen op scholen. Kwint: ,,Als je niet oppast, struikel je met de finishlijn in zicht.”

