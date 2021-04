Roger is één van de gedupeerden van de toeslagenaffaire: 'Ik laat me de mond niet snoeren’

In december 2019 kwam Roger Derikx uit Haarlemmermeer in een mediastorm terecht toen hij tijdens een Kamerdebat over de toeslagenaffaire zo emotioneel werd dat hij even de publieke tribune van de Tweede Kamer moest verlaten. ,,Mijn hele leven is naar de klote”, schreeuwde de vader tegen toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib.