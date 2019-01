Rob Jetten overtuigt D66-achterban nog niet

Bij kiezers die in 2017 op D66 stemden is Sigrid Kaag favoriet. 37 procent zegt haar bij komende verkiezingen de beste lijsttrekker te vinden, blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond/Peil.nl in opdracht van deze krant. Kajsa Ollongren krijgt van 26 procent de voorkeur, terwijl Jetten het met 14 procent moet doen. Iets meer dan vier op de tien D66-stemmers uit 2017 zegt dat de kans kleiner is geworden dat zij weer op D66 stemmen nu Jetten fractievoorzitter is.

D66 staat in de peilingen al een tijd op verlies. Als er nu verkiezingen zouden zijn, houdt de partij tien tot veertien zetels over van de huidige negentien, blijkt uit verschillende polls. De kiezers die D66 trouw zeggen te blijven zijn beter te spreken over Jetten: 27 procent ziet in hem de beste lijsttrekker. Daarmee scoort Jetten even goed als Kaag, maar minder dan Ollongren, die de voorkeur geniet van 34 procent van het trouwe D66-electoraat.

Vooralsnog is Jetten niet beter dan voorganger Pechtold, blijkt uit het onderzoek dat werd gehouden onder 3000 Nederlanders. Ook D66-stemmers zijn die mening toegedaan. Wel vindt 74 procent van de trouwe aanhang Jetten sympathiek. In iets mindere mate noemen ze hem deskundig en betrouwbaar. Op algemene kiezers komt Jetten vaker ijdel en nep over.