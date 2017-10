Rob Bauer nieuwe Commandant der Strijdkrachten

Bauer aanvaardde het commando tijdens een korte ceremonie op vliegbasis Gilze-Rijen. Hij werd daarbij toegesproken door de nieuwe minister van Defensie Klaas Dijkhoff, die zelf pas gisteren door de koning werd beëdigd. ,,Ik had niet verwacht hier te staan, u ook niet'', zei hij. Naast Dijkhoff waren ook de de commandanten van de zes defensie-onderdelen aanwezig. Eigenlijk zou Middendorp hoogstpersoonlijk het commando overdragen aan Bauer, maar die overdracht is afgelast.



De nieuwe Commandant der Strijdkrachten hield zelf ook een toespraak. ,,Dit is onwerkelijk. Zelfs het KNMI voorspelde zwaar weer. Hoe symbolisch: ook het weer heeft begrepen hoe erg het is bij defensie.'' Hij verwijst daarmee naar de problemen bij Defensie, die deze maand naar voren kwamen door het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Ook de structurele bezuinigingen op Defensie eisen hun tol. Bauer zal dan ook 'nadrukkelijk nee zeggen' als de missie niet uitvoerbaar is. ,,Als de eenheid niet klaar is, sturen we niemand op pad.''



Vertrek

Tom Middendorp stapte dinsdagavond op tijdens het Kamerdebat over de missie in Mali. De hoogste militair stelde vast dat er twijfel is gerezen over zijn integriteit en de adviezen die hij heeft gegeven over het doorgaan van buitenlandse militaire missies. Hij zou te weinig tegengas bieden aan politieke druk. Middendorp zei zich het harde oordeel van de OVV zeer aan te trekken. Dat is ,,iets dat me heel diep raakt.''



De generaal haalde bij zijn aftreden hard uit naar de bezuinigingen op Defensie. Het doet hem 'vreselijk pijn' dat hij de krijgsmacht niet in een betere staat en met een beter perspectief kan overdragen.