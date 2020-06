RIVM: Verlaag toegestane geluidniveaus om hart- en vaatziekten aan te pakken

commentaar Knauw voor het aanzien van de politiek

15:15 Europarlementariër Toine Manders stapte dinsdag over van 50Plus naar het CDA. Nu de ouderenpartij op imploderen staat, kiest Manders eieren voor zijn geld en sluit hij zich aan bij een andere fractie. In 2013 deed Manders hetzelfde al eens nadat hij na drie termijnen in Brussel niet meer terug mocht keren voor de VVD: ook toen veranderde hij zonder moeite van partijkleur om voor 50Plus in het Europarlement te kunnen blijven zitten.