RIVM optimistisch: daling gaat hard, Nederland nadert tien miljoen inentingen

LIVESTREAMHet coronavirus is stevig op zijn retour. De geplande versoepelingen vanaf zaterdag leiden volgens de prognoses amper tot extra ziekenhuisdrukte, donderdag wordt de mijlpaal van tien miljoen inentingen bereikt. ‘Het is een gunstig beeld’.

,,We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer zeventig procent ten opzichte van de piek eind april”, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een technische briefing in de Tweede Kamer. ,,De daling zal naar verwachting doorgaan, we verwachten ook geen toename in de nabije toekomst. En er zijn geen echte hotspots meer, het is vrij egaal verdeeld over het land.”

Volgens de RIVM-modellen zijn er nu tussen de 50.000 en 60.000 besmettelijke mensen in Nederland, dat was tijdens de piek van de derde golf meer dan drie keer zoveel. ,,Het is een gunstig beeld, het is misschien een beetje een saai verhaal vandaag.”

Stap drie

Stap drie van het openingsplan - voorzien voor vijf juni - brengt de prognoses amper in gevaar: ,,Dus die versoepelingen zien we met zeer veel vertrouwen tegemoet.” Nederland staat wel bovenaan in het verkeerde ranglijstje, met in Europa nog altijd het hoogste aantal besmettingen. ,,Daar zijn we niet trots op”, zei Van Dissel. Al dalen de aantallen hard: ,,Het zou kunnen dat we vandaag alweer halverwege de lijst staan.”

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in Nederland neemt ook al een tijdje gestaag af, tot 1189 in totaal vandaag (waarvan 420 op de IC's). Ook het aantal nieuwe infecties daalt, met gemiddeld nu minder dan 2900 per dag.

,,De vaccinaties gaan hard. Het gaat gemiddeld heel erg soepel”, zei RIVM-vaccincoördinator Jaap van Delden in de Kamer. ,,We zullen morgen naar verwachting de tien miljoen vaccinaties bereiken. Daar ben ik heel erg blij mee.”

Komende zaterdag krijgt het sociale leven meer lucht, als horeca binnen open mag, culturele instellingen open kunnen en binnen-attracties ook weer gasten mogen ontvangen. Ook sporten in groepen mag weer, thuis zijn vier bezoekers welkom. Stap 4 en 5 van het openingsplan zijn voorzien voor 30 juni, het kabinet wil die vooralsnog niet naar voren halen, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De situatie rond zorgwekkende virusvarianten is ‘stabiel’, zei Van Dissel. De Braziliaanse variant (P1) wint wat terrein, maar is met 2,8 procent van het totaal nog altijd een kleine minderheid. De Indiase variant was in de laatste steekproef nog goed voor slechts 0,4 procent. Die variant is in Nederland ‘te weinig aanwezig om daar al een lijn in te zien’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. © ANP

Volledig scherm © ANP