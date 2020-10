Rijscholen onder de loep na ‘signalen’ over misstanden

De bijna 9000 rijscholen in Nederland moeten aan veel strengere eisen gaan voldoen, zei CBR-baas Alexander Pechtold afgelopen juli nog in deze krant. Gemiddeld kost een complete rijopleiding 2400 euro, maar er slagen veel te weinig kandidaten (ongeveer de helft).



Pechtold destijds: ,,Als we substantieel minder verkeersdoden willen, is het onvermijdelijk dat rijscholen gecertificeerd worden. Nu kennen ze te veel vrijheid, waardoor hun kandidaten te vaak onvoldoende opgeleid zijn voor onze examens.”



Ook uit de branche zelf is al forse kritiek gekomen op de praktijken van sommige collega’s. Zo zouden er ‘cowboys’ zijn die adverteren met goedkope pakketten, inclusief examengarantie. En bedrijven die klanten vooruit laten betalen en vervolgens met de noorderzon vertrekken.



De komende maanden gaat Roemer, momenteel waarnemend burgemeester van Alkmaar, onderzoeken wat nodig is om de kwaliteit van de sector te verbeteren. De mogelijkheid van certificering van rijscholen maakt hiervan onderdeel uit, aldus de minister.