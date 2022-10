Remkes tempert: Uitkopen van piekbelasters binnen een jaar is geen wiskunde

stikstofcrisisZijn voorstel om zogeheten ‘piekbelasters’, grote stikstofuitstoters in de buurt van Natura 2000-gebieden, uit te kopen als zij binnen een jaar niet ‘schoner’ zijn, is geen exacte wetenschap, zegt Johan Remkes. ,,Ik heb het jaar 2023 genoemd, maar het is allemaal geen wiskunde.”

Hij zei dat tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar hij was gevraagd om zijn rapport over stikstof toe te lichten.

Remkes deed de aanbeveling aan het kabinet dat het moet zorgen dat vijfhonderd tot zeshonderd bedrijven (veelal grote veehouderijen) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar moeten stoppen, of hun bedrijf moeten aanpassen zodat ze minder uitstoten. Remkes noemde dus een einddatum van 2023, maar nuanceert dat tegelijk: ,,Ik heb 2023 genoemd, maar het is allemaal geen wiskunde.”

Wel zegt hij dat ‘tempo’ nodig is, vooral om ruimte te creëren voor de 2500 zogenoemde PAS-melders. Dat zijn boeren die door een uitspraak van de Raad van State in 2019 zonder geldige vergunning zijn komen te zitten. ,,Neem je dus meer tijd voor de piekbelasters, dan wachten zij ook langer.”

Remkes noemde overigens uitkoop als laatste redmiddel. ,,Soms kan het ondernemersplan worden aangepast, dus dat hij andere producten gaat maken. Soms kan innovatie een oplossing zijn.”

Remkes erkende dat EU-regels nog een stokje zouden kunnen steken voor het uitkopen van boeren. Dit kan gezien worden als staatssteun en daarmee verboden zijn. Toch is het volgens Remkes niet hopeloos. ,,Ik heb voor juristen een groot ontzag. Maar zet je een paar juristen in een kamer met een paar mensen die wat meer verantwoordelijkheid hebben voor beleid, dan is er vaak meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht wordt. Als er vanuit Brussel een barrière wordt opgeworpen, dan wacht ministers een gang naar Brussel. Dat vereist in het Brusselse enig meedenken.”

Hij zei dat innovatie ‘overigens geen excuus’ mag zijn ‘om niets meer te doen’ aan stikstofuitstoot. ,,Maar er liggen wel terdege een aantal mogelijkheden. Ik ga nu niet het lijstje afvinken van wat wel en niet werkt, want ik heb daar niet voor doorgeleerd.”

Misverstand

Overigens is nog onduidelijk welke 500 tot 600 piekbelasters Remkes precies bedoelde. In het tv-programma Buitenhof zei Remkes zondag dat het ministerie van Landbouw over zo’n lijst met piekbelasters zou beschikken. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zei dinsdag dat op haar ministerie niet zo’n lijst aanwezig is. Remkes liet daarop weten dat hij het ‘betreurt’ dat er een ‘misverstand’ over is ontstaan. ,,Ik verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat er een lijst was van piekbelasters, zoals bedoeld in het rapport. Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is dan heeft zij volkomen gelijk want dat zal afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet”, liet Remkes weten.

IJkmomenten

Remkes schreef vorige week na lange gesprekken met boeren en bestuurders dat het kabinet vast zou moeten houden aan de doelen om stikstofuitstoot te reduceren in 2030. Wel zouden er ‘ijkmomenten’ moeten komen in 2025 en 2028 om te zien of die dan nog steeds haalbaar zijn.

Remkes noemde 2030 niet expliciet ‘heilig', maar wel wil hij dat jaar in een wet opgenomen zien worden. ,,Wat mij betreft wordt in de wet verankerd ‘vooralsnog 2030', en worden de bepalingen die in het rapport staan ook in de wet opgenomen. En dat betekent dus dat het geen heilig gebod is.”

Het kabinet reageert vrijdag op Remkes’ rapport.