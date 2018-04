Rel rond dividendtaks draait om geloofwaardigheid, de achilleshiel van Rutte

CommentaarHet debat over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting draait door de rel over geheime memo's vooral om vertrouwen, stelt chef parlement Hans van Soest. Toch is de vraag vooral: waarom heeft het kabinet besloten tot de maatregel? Als uit de memo’s blijkt dat de ambtenaren van Financiën grote twijfels hadden, heeft Rutte wat uit te leggen.