Rel Cyprus dijt uit: ambassade dient klacht in tegen Liane den Haan, Noord-Cyprus verdedigt haar

omstreden bezoekHet politiek gevoelige bezoek van Kamerlid Liane den Haan aan een minister in Noord-Cyprus krijgt mogelijk nog een staartje. De Ambassade van de Republiek Cyprus in Den Haag heeft gisteren een klacht tegen haar ingediend bij de Nederlandse regering, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. ,,We hopen dat de overheid het Kamerlid hierop gaat aanspreken. Dit bezoek vinden wij ongepast en zeer onverstandig”, klinkt het.

Den Haan (53) ligt op Cyprus al dagen zwaar onder vuur, omdat ze een ontmoeting had met een minister van de internationaal niet-erkende republiek Noord-Cyprus. Dat wordt door Cyprus gezien als een provocatie en een erkenning van het door Turkije bezette deel van het eiland. Den Haan stelt dat haar bezoek geen politieke achtergrond heeft en is zich van geen kwaad bewust. ,,Het was een informeel bezoek als privépersoon’', zei het Kamerlid van voorheen 50Plus gisteren tegen deze site.

Heftige emoties

Volgens de ambassade in Den Haag maakt dat absoluut geen verschil. ,,Ze brengt een bezoek aan een illegaal, bezet gebied dat door Turkije beheerd wordt”, legt de woordvoerder uit. ,,Het Kamerlid hoort te moeten weten dat zoiets heftige emoties kan oproepen op het eiland. Het is als ambassade onze plicht om hier melding van te maken bij de Nederlandse regering.”

Den Haan was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de klacht. ,,Dat geeft nog maar eens aan hoe het Kamerlid in de wereld staat”, verzucht de ambassade. ,,We hopen dat de overheid hier werk van gaat maken. Als onafhankelijk lid van de Europese Unie is het ongepast om naar een bezet gebied te gaan.”

Tweespalt

Het bezoek van Den Haan veroorzaakt ondertussen een verdere tweespalt tussen het door Turkije bezette noorden van Cyprus en de rest van het eiland. De Cyprische minister van Financiën Constantinos Petrides noemde Den Haan ‘een schande voor het instituut dat je vertegenwoordigt’. ,,Je staat voor etnische zuivering en bezetting”, verweet Petrides Den Haan op Twitter.

De zelfverklaarde autoriteiten op Noord-Cyprus veroordelen die uitspraken met klem. ,,We willen de minister van Financiën eraan herinneren dat het de Grieks-Cypriotische kant is die het Turks-Cypriotische volk heeft verdreven. De verklaringen van de Grieks-Cypriotische functionarissen zijn niet alleen een nieuwe poging om de de elf jaar durende gruweldaden die ze het Turks-Cypriotische volk hebben aangedaan en hun schande in de geschiedenis te zuiveren, maar leggen ook de mentaliteit van de Grieks-Cypriotische politieke elites bloot, die het Turks-Cypriotische volk nog altijd als minderheid beschouwen.”

Invasie

Cyprus is sinds 1974 door een militaire invasie ernstig verdeeld. Turkije viel Cyprus in juli van dat jaar binnen, nadat daar op aandringen van het Griekse militaire regime in Athene een staatsgreep was geweest, gepleegd door rechtse Grieks sprekende Cyprioten die aansluiting bij Griekenland wilden.

De invasie leidde tot de splitsing van het eiland tussen het door Turkije bezette noorden van Cyprus en het zuiden dat lid is geworden van de EU. De door Turkije uitgeroepen republiek Noord-Cyprus is internationaal niet erkend. De VN bemannen een bufferzone tussen het noorden en het zuiden. De laatste onderhandelingen om de deling terug te draaien zijn in 2017 mislukt.

