Regeringspartijen geïrriteerd over onverwachte excuses koning

Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie werden afgelopen dinsdag overvallen door de excuses van de koning aan Indonesië. Partijen zijn geïrriteerd omdat er met geen stom woord over is gewisseld in de ministerraad of in coalitie-overleggen. Dat had een dag daarvoor gekund, toen Mark Rutte de coalitieleiders sprak in het wekelijkse coalitie-overleg. Of in de ministerraad van de vrijdag ervoor. En desnoods nog dinsdagochtend vlak voor de koning zijn speech zou houden, in het wekelijkse overleg tussen de premier en zijn vice-premiers. Opmerkelijk, want bij eerdere keren dat er ergens excuses voor werden aangeboden, is dat wel altijd vooraf in de ministerraad overlegd Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zijn de excuses afgestemd tussen hem, Rutte en de koning. En volgens de koning zelf is er ‘ niks nieuws ’ dat hij zijn excuses aanbood voor het buitensporige geweld van Nederlandse zijde tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Hij zou slechts hebben herhaald wat twee ministers en een ambassadeur al eerder zeiden, stelde de koning donderdag. Maar dat ‘niks nieuws’ vormde wel het hoogtepunt van het staatsbezoek aan de voormalige kolonie. Het woord ‘excuses’ uit de mond van het Nederlandse staatshoofd voor álle Nederlandse excessen is wel degelijk groot nieuws.

Rawagade

Het tweede kabinet-Rutte sprak in 2016 in de ministerraad over excuses aan nabestaanden van Rawagade. ,,We hebben intensief gesproken over excuses aan de weduwen van Rawagade’’, zegt een oud-minister. Nederlandse militairen trokken het Javaanse dorp binnen en richtten daar een bloedbad aan.



Dat niemand iets wist over afgelopen dinsdag is des te opmerkelijker omdat in januari wél uitgebreid in de ministerraad overlegd is over de voorgenomen excuses die Rutte zou aanbieden aan de joodse gemeenschap voor het overheidshandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Rutte kreeg enkele maanden geleden in de ministerraad bijval voor excuses inzake het overheidshandelen in de oorlog, maar oogstte in zijn eigen smaldeel reserves. De VVD-bewindslieden, minister Blok van Buitenlandse Zaken voorop, stelden de vraag: ,,Als we dit doen, schept dat dan geen precedenten voor excuses aan Indonesië en excuses voor de slavernij?’’ ,,Nee,’’ zei Rutte, ,,Dat schept geen precedent.’’



Dat dat nu tóch is gebeurd zonder overleg, wekt wrevel.