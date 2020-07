Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen excuses voor slavernij

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) over institutioneel racisme in Nederland. De dood van George Floyd door de politie in de VS heeft ook in Nederland een debat op gang gebracht. De afgelopen maand vonden in vele steden demonstraties plaats, die in totaal tienduizenden betogers trokken. Die op de Dam van 1 juni te Amsterdam deed de meeste stof op waaien.



Diverse partijen hebben inmiddels plannen gepresenteerd om institutioneel racisme tegen te gaan. Zo bepleitte GroenLinks-leider Jesse Klaver vandaag op deze site voor een verbod op etnisch profileren. De PvdA wil dat het bestrijden van racisme en discriminatie ‘chefsache’ worden en voortaan rechtstreeks onder premier Rutte komen te vallen.