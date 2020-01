Regering Malta ontslaat adviseur die Wikipedia-pagina van CDA’er Omtzigt manipuleerde

Kort nadat het lemma bewerkt werd, was al duidelijk dat het was gebeurd met een IP-adres afkomstig van een computer op een ministerie in de eilandstaat. Nieuwssite Malta Today schrijft vandaag dat de net aangestelde minister van Onderwijs alle klussen van de adviseur per direct heeft beëindigd, nadat uit een technische analyse bleek dat hij valse informatie had toegevoegd aan Omtzigts Wikipedia-pagina.