Regeerakkoord veel te moeilijk opgeschreven, zo kan het ook

Het nieuwe regeerakkoord staat vol met ambtelijke taal en lange zinnen. Veel te ingewikkeld, stelt de Stichting Lezen en Schrijven. 'De plannen gaan over iedereen, maar niet iedereen kan het lezen.' De stichting neemt daarom het heft in eigen handen en komt met een eigen begrijpelijke hervertaling.

'In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand.' De eerste zin van het regeerakkoord zet meteen de toon. Waarom moet dat nou zo ingewikkeld, vraagt de stichting zich af. Beter is: 'Mensen in Nederland hebben veel vrijheid.'

Quote De tweede zin van het regeerakkoord bestaat uit 25 woorden. Zinnen met meer dan 12 woorden, worden ingewikkeld voor laaggeletterden Merel Heimens Visser, Stichting Lezen en Schrijven ,,Het regeerakkoord staat vol met ingewikkelde zinnen", zegt directeur Merel Heimens Visser. ,,De tweede zin van het regeerakkoord bestaat uit bijvoorbeeld 25 woorden. Zinnen met meer dan 12 woorden, worden ingewikkeld voor laaggeletterden." En dat is een groot probleem, vindt de stichting. ,,In dit nieuwe regeerakkoord worden plannen gepresenteerd met gevolgen voor iedereen. Denk aan de btw die omhoog gaat waardoor de boodschappen duurder worden of belastingregels die veranderen. Iedere burger zou in staat moeten zijn zich te informeren, en dat is nu niet zo."



De stichting heeft daarom besloten de inleiding van het regeerakkoord te 'vertalen' naar begrijpelijk Nederlands, om politiek Den Haag aan te zetten het regeerakkoord toegankelijk te maken voor iedereen. De vertaling levert een duidelijk verschil op:



Regeerakkoord:

'Er zijn jongeren en mensen met middeninkomens die moeite hebben om vaste grond onder de voeten te krijgen, bijvoorbeeld omdat ze als flexwerker moeilijk een hypotheek kunnen afsluiten of geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. En voor lang niet iedereen voelt de eigen buurt als een herkenbaar en veilig thuis. Sommigen vervreemden er zelfs van. Mede door gebrekkige integratie van nieuwkomers voelen zij zich niet langer thuis in hun eigen omgeving. Anderen vragen zich weer af of ze wel geaccepteerd worden in onze samenleving. Daarnaast zien we sinds jaar en dag dat heel veel Nederlanders zorgen om de zorg hebben. Ze vragen zich af of zorg beschikbaar en betaalbaar is als zij dat nodig hebben.'

Vertaling:

'Er zijn mensen die het moeilijk hebben Bijvoorbeeld jonge mensen. Of mensen die niet veel verdienen. Ze krijgen moeilijk een hypotheek omdat ze een tijdelijke baan hebben. Of ze kunnen geen huurhuis vinden dat ze kunnen betalen.

Sommige mensen voelen zich niet meer thuis in hun buurt. Ook omdat nieuwe Nederlanders niet altijd goed meedoen in de samenleving. Anderen hebben het gevoel dat ze er niet bij horen. Veel mensen maken zich al heel lang zorgen om de zorg. “Krijg ik nog wel zorg als ik dat nodig heb? Kan ik dat dan betalen?”'

Of wat te denken van de passage over een nieuw pensioenstelsel:

Regeerakkoord:

'Ook in ons pensioenstelsel is een nieuwe balans nodig. We willen van abstracte aanspraken die leiden tot teleurstellingen, naar de opbouw van individueel pensioenvermogen. Elementen van collectieve risicodeling blijven daarbij verstandig en noodzakelijk. Samen met sociale partners willen wij zo’n nieuw stelsel gestalte geven.'

Vertaling:

'Wij willen de pensioenen anders regelen. Nu zijn er vage beloftes. Zo raak je teleurgesteld. Wij willen dat iedereen voor zichzelf pensioen opbouwt. Maar we moeten als groep de risico’s delen. Hiervoor gaan we samenwerken met bedrijven en werknemers.'

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot probleem in Nederland, stelt Heimens Visser. ,,Ons land telt 2,5 miljoen laaggeletterden en dit aantal blijft helaas stijgen." Het gaat niet alleen om mensen die moeite hebben met taal, maar ook mensen die lastig kunnen rekenen om kunnen omgaan met digitalisering. ,,Ze kúnnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het gewenste niveau om goed te kunnen meedoen in maatschappij. Als je niet goed kan lezen en schrijven vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken."