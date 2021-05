Regeerakkoord moet draaien om ‘duurzame economie’ en ‘inclusieve samenleving’

VideoInformateur Mariëtte Hamer wil in het regeerakkoord plannen opnemen voor een ‘duurzame economie’, een ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’. Dat staat in een stuk dat alle fractievoorzitters van Hamer hebben gekregen. Conservatieve oppositiepartijen spreken over een ‘linkse agenda’.

Vanochtend ontving Hamer de leiders van Forum voor Democratie, JA21, de SGP, BoerBurgerBeweging (BBB) en de fractie-Den Haan. Zij kwamen als tweede ‘cluster’ langs deze week. Binnen vertelde Hamer de partijleiders dat ze zoekt naar een coalitie die het acute steun- en herstelbeleid verder kan vormgeven.

In het latere regeerakkoord moeten dan nog thema’s opgenomen worden als ‘duurzame economie met versterking van het verdienvermogen’, een ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’. Dat staat te lezen in een schema dat alle fractievoorzitters hebben meegekregen, onder het kopje ‘Transitiebeleid (onderdeel) Regeerakkoord’.

Bekijk hieronder onze video voorafgaand aan het gesprek van vandaag:

JA21-leider Joost Eerdmans sprak van een ‘linkse agenda’, BBB-aanvoerder Caroline van der Plas is het daarmee eens: ,,Het is allemaal wel een beetje van het wensdenken. Zo van: we willen een mooie wereld, met natuur en zo. Maar je moet ook realistisch zijn.” Eerdmans dacht vooraf dat hij ‘een afhechtgesprek’ zou meemaken waarna de (kleine) conservatieve partijen de deur zou worden gewezen met de boodschap: u bent niet meer nodig. ,,Maar de groep van gisteren was niet per se de kopgroep, zei Hamer.”

Forum-leider Thierry Baudet herhaalde dat de informateur zich niet moet blindstaren op ‘de linkse coalitie’ (van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks): ,,Ik heb weer gezegd dat deze formatie geen gelopen race is. Het hoeft niet over links. Als je de rechtse partijen bij elkaar neemt, kunnen we uitstekend tot concrete plannen komen, dan zit je zo aan 76, 77 zetels.” Maar diverse partijen sluiten samenwerking met de PVV en Forum uit, waardoor zo’n coalitie niet levensvatbaar is.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote Het hoeft niet over links. Als je de rechtse partijen bij elkaar neemt, kunnen we uitstekend tot concrete plannen komen Thierry Baudet

Nog een week de tijd

Gisteren schoven VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie aan bij Hamer. Na afloop serveerden de partijleiders cliché-formatiekreten als ‘de sfeer was goed’ en ‘we gaan niet te veel zeggen’.

Vanmiddag ontvangt Hamer nog vertegenwoordigers van natuur- en milieu-organisaties en ouderenbonden. Morgen is het de beurt aan de resterende fracties in de Tweede Kamer: PvdD, Volt, Groep-Van Haga, Denk en Bij1. Hamer moet voor 6 juni een stuk opleveren aan de Tweede Kamer, maar de informateur waarschuwde eerder al dat ze desnoods meer tijd neemt: ,,Een datum is maar een datum, het gaat om de kwaliteit van het werk.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: