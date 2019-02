Rechtspraak in zwaar weer: weinig geld en steeds zwaardere zaken

video EU-president Tusk: speciale plek in hel voor brexiteers

6 februari EU-president Donald Tusk heeft vandaag fel uitgehaald naar Britse politici die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU hebben bepleit. ,,Ik vraag me af hoe die speciale plek in de hel eruitziet voor degenen die de brexit hebben aangemoedigd, zonder zelfs maar een schets van een plan hoe dat veilig moet gebeuren'', zei hij kort na overleg met de Ierse premier Leo Varadkar in Brussel.