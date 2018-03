Rechters kunnen geen boegbeeld vinden

Volgens directeur Geert van Rhee duurt de zoektocht ‘helemaal niet lang’. ,,Je zoekt iemand met vijf poten. Want de voorzitter moet ervaren zijn, verbindingen kunnen leggen tussen rechters en officieren en goed met media-aandacht kunnen omgaan.’’



Van Rhee meent dat de zoektocht naar de vorige voorzitter destijds ‘langer duurde’. ,,Ditmaal gaat het ook weer lukken, maar er is dus niets geks aan de hand. We hebben een eerste ronde gehad, nadat het profiel dat we zoeken in september is vastgesteld. Maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. De vorige keer hadden we ook drie rondes nodig. Wij gaan echt wel iemand vinden.’’



Om de zaak vlot te trekken herhaalt de NVvR op de website een eerdere oproep. ,,Leden van de NVvR worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de bestuursleden om een goed beeld te krijgen van de functie, om suggesties te doen of om interesse kenbaar te maken.’’