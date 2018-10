Rechter onwel tijdens rechtszaak snelwegblokkeerders

Net toen het Openbaar Ministerie begon met uitleggen waarom de Friezen worden vervolgd, viel Sikkema weg. Er was even paniek in de zaal, maar hij kwam snel weer bij en kon op eigen kracht de zaal verlaten. De zaak is nu even geschorst. Het is nu even de vraag of en wanneer de zaak doorgaat. Als rechter Sikkema niet verder kan, wordt de zaak uitgesteld. Een nieuwe rechter zal zich eerst in de zaak moeten inlezen.