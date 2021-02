Rechter: Avondklok moet per direct opgeheven

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject via de Eerste en Tweede Kamer moet worden doorlopen.



De rechter oordeelt nu echter dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid. Diens redenering: al vóór de invoering van de avondklok was er vaker over gesproken als mogelijkheid. Zo veel spoed was er dus niet, aldus de rechter.



De Wbbbg geldt bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak, oordeelt deze. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen ‘niet legitiem’. ,,De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, dat er sprake is van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Juist ingrijpende maatregelen zoals een avondklok moeten wel op goede wetten gebaseerd zijn.’’