Reacties: ‘Dit geeft een enorme boost’ (VVD), ‘Een krankzinnig avontuur’ (D66), ‘#WaarisThierry’

Om 21 uur zijn de stembureaus gesloten. In de loop van de avond en nacht wordt meer duidelijk over hoe de Tweede Kamer er de komende vier jaar uit gaat zien. Volg hieronder de reacties op de voorlopige verkiezingsuitslagen, van exitpolls tot prognoses.

,,Landgenoten, ik ben supertrots”, reageert demissionair premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Die geeft hem 36 zetels. Hij zegt erg blij te zijn dat de VVD voor de vierde keer op rij de grootste is geworden. ,,De agenda die voor ons ligt, is enorm. We zullen de komen de weken en maanden Nederland verder moeten leiden door coronacrisis”, ging Rutte verder. Hij verwees daarbij onder meer naar steun voor het midden- en kleinbedrijf, het aanpakken van de problemen op de woningmarkt en naar de klimaatcrisis. Campagneleider Sophie Hermans zei eerder ‘ongelofelijk trots’ te zijn op de voorlopige uitslag. ,,Het geeft een enorme boost dat Nederland ons het vertrouwen geeft om nog vier jaar door te gaan’’, reageerde ze tegenover de NOS.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon heeft premier Mark Rutte gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. “Dikke proficiat aan Mark Rutte. Schitterende verkiezingsuitslag!” schreef Jambon op Twitter. Jambon, die lid is van de Vlaams-nationalistische partij N-VA, is sinds 2019 minister-president van de Vlaamse regering, de uitvoerende macht van het Vlaamse deel van België. Hij is ook burgemeester van Brasschaat.

,,Democraten, het is gelukt. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. En wat we te bieden hebben”, begon D66-lijsttrekker Sigrid Kaag haar toespraak. ,,Hans van Mierlo zou hebben gezegd: het is een krankzinnig avontuur.” Ze feliciteerde VVD-lijsttrekker Rutte met zijn vierde verkiezingsoverwinning en zei dat PVV-leider Wilders het ook goed heeft gedaan. Volgens Kaag zijn Nederlanders klaar voor “het optimisme en de visie van D66". Ze zegt hierin de bevestiging te zien dat “Nederlanders niet extreem, maar juist gematigd zijn.” De lijsttrekker benadrukte verder dat Nederland wat haar betreft niet kan wachten met het aanpakken van “de klimaatramp”, op een “progressievere, eerlijkere en groenere manier”.

Oud D66-leider Alexander Pechtold is ontzettend blij met de verkiezingsuitslag voor zijn partij. ,,Ik ben vervuld van trots’, zei hij vanavond in een reactie. ,,Dit is het mooiste verlate afscheidscadeau dat ik had kunnen verzinnen.” Pechtold denkt dat de democraten met Kaag een ‘zeer authentieke lijsttrekker’ hadden, die ook stabiel bleef toen ze aanvankelijk kritiek oogstte. Maar waarom heeft Nederland verder massaal op D66 gestemd? Pechtold: ,, Al jaren wordt je stem bij D66 zo duur mogelijk verkocht. Wij brengen een zekere voorspelbaarheid. En we brengen optimisme. Kijk je naar dingen met enthousiasme of zie je iedere dag als een uitdaging?” Ook het feit dat de progressief liberalen een gematigde partij zijn, leek deze keer een voordeel. ,,Het klinkt heel gek, maar jarenlang was je grijs als middenpartij. Nederland is echter een land waarin compromissen worden gesloten. Bij die traditie past D66.”

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt het na een “teleurstellende uitslag” voor zijn partij aan de winnaars van de verkiezingen om naar een nieuw kabinet te kijken. Het is “aan VVD en D66 om daar verantwoordelijkheid te nemen”. Zijn partij verliest ongeveer vijf zetels, volgens de exitpolls. Of het CDA ook aanschuift bij de formatiebesprekingen, wil Hoekstra nog niet zeggen. Het CDA moet zich eerst buigen over het zetelverlies.

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt zijn verkiezingsnederlaag “pijnlijk”, maar wil er nog geen conclusies aan verbinden. “Het is nog te vroeg voor allerlei analyses.” Hij wil wel aanblijven als fractievoorzitter. Klaver denkt vooral aan zijn fractie in de Tweede Kamer, die nu nog uit veertien mensen bestaat maar volgens de exitpolls straks nog maar uit acht. ,,Deze uitslag betekent ook dat collega’s niet terugkomen, en dat doet pijn.” Verliezen hoort erbij in de politiek, benadrukt Klaver. Maar: ,,het is wel even wennen”. Hij stelt vast dat de grote winnaars de VVD en D66 zijn, en dat die het voortouw moeten nemen in de komende formatie.

JA21-leider Joost Eerdmans ,,had niet durven dromen” dat zijn partij mogelijk 3 zetels haalt. Dat zetelaantal kreeg JA21 volgens de exitpoll van Ipsos, die de peiling uitvoerde voor de NOS. Wel wordt een foutenmarge van twee zetels gehanteerd. Eerdmans noemt het ,,vrij uniek” dat mensen ,,in deze groten getale hun vertrouwen geven aan een partij die zo kort bestaat”. JA21 ontstond eind vorig jaar nadat Eerdmans en Annabel Nanninga na een ruzie vertrokken bij Forum voor Democratie. ,,Met onze fractie gaan we er alles aan doen om dat vertrouwen te verzilveren en resultaten te boeken”, zegt Eerdmans. ,,Dit is prachtig maar tegelijkertijd nog maar het begin.” Annabel Nanninga reageert op Twitter met: ‘Exitpoll: DRIE ZETELS voor onze geweldige club. #JA21 ZO trots! Dank allemaal!!

Lijsttrekker Laurens Dassen van de pro-Europese partij Volt zegt dat hij en de rest van zijn partij “ongelooflijk blij” zijn met het zetelaantal dat Ipsos in zijn exitpoll voorspelt. Volgens de peiling krijgt de partij mogelijk drie zetels. ,,Het lijkt erop dat Volt voor het eerst in een nationaal parlement komt en hopelijk is dat een startschot voor Volt in andere landen”, zegt Dassen. De partij is ook in andere Europese landen actief, en heeft een zetel in het Europees Parlement. ,,Het is hoe dan ook geweldig dat onze Europa-agenda bij kiezers is aangekomen”, aldus Dassen.

Sylvana Simons, lijsttrekker van BIJ1, is blij met de “broodnodige entree” die haar partij in de Tweede Kamer maakt volgens de eerste exitpoll. Ze noemt de rest van de peiling wel een “teleurstellende winst voor de huidige status quo”. Zo bestempelt ze de 2 nieuwe zetels voor de VVD “winst voor Ruttes afbraakbeleid”. Het verlies van GroenLinks laat volgens Simons wel zien dat er “in ieder geval op links animo is voor nieuwe politiek”. GroenLinks verliest volgens de eerste expitpoll zes zetels ten opzichte van 2017.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt de eerste exitpoll waarin de partij van vijf naar zes zetels stijgt “een heel hoopgevend bericht” maar in de tweede exitpoll - bekendgemaakt na het gesprek met de partijleider- blijft de PvdD op vijf zetels staan. Zes zetels zou de beste uitslag ooit voor de partij zijn, aldus Ouwehand tegen de NOS. ,,We hebben ambitie getoond.” Dat D66 flink lijkt te gaan winnen vindt Ouwehand ook een hoopvol teken omdat die partij eveneens de veehouderij radicaal wil veranderen met een halvering van de veestapel.

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet wil nog niet reageren op de zes zetels winst waar hij volgens de exitpoll op kan rekenen. Daarmee zou de FVD acht zetels krijgen in de Tweede Kamer. De peiling houdt wel een marge van 2 zetels aan. Het is onduidelijk waar Baudet zich bevindt. Media zijn niet welkom bij de uitslagenavond, zelfs de locatie waar de partij bijeen is wordt niet bekend gemaakt. Het partijkantoor aan de Amsterdamse Herengracht ligt er verlaten bij. ,,We zijn niet op het partijkantoor en ik denk dat er geen persmoment gaat zijn’’, laat FvD-woordvoerder Robin de Keijzer enkel weten. Ook op social media - dat tijdens de campagne juist veelvuldig is benut - bleef het urenlang stil. De houding van Baudet tegenover media is korzelig. Op Twitter vragen mensen zich onder de hashtag #waaristhierry ondertussen af waar de lijsttrekker zich bevindt.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het “nog te vroeg om na te denken over meeregeren” in een volgend kabinet. Zijn partij stevent volgens een exitpoll af op 1 zetel verlies en houdt 4 plekken over in de Tweede Kamer. De exitpoll houdt wel een marge van 2 zetels aan. Segers, die hoopt na de daadwerkelijke uitslag alsnog opgelucht adem te kunnen halen, heeft geen spijt van zijn deelname aan het kabinet-Rutte III. ,,Wij kijken dankbaar terug op wat we hebben kunnen doen”, zegt hij. ,,We hadden willen laten zien dat je niet afgestraft wordt voor verantwoordelijkheid nemen.”

Lijsttrekker Caroline van der Plas van de de BoerBurgerBeweging (BBB) is “gigablij” met de eerste exitpolls, waarin haar partij met een zetel in de Tweede Kamer komt. Ze hoopt op nog een tweede zetel. ,,Mensen hebben ons belachelijk gemaakt en gekleineerd”, aldus Van der Plas. ,,Maar wij hebben er altijd in geloofd.”

PVV-leider Geert Wilders had “op meer gehoopt dan die zeventien zetels” waar de exitpoll voor zijn partij vanuit gaat. Maar de grootste oppositiepartij heeft volgens hem slechts “licht verloren”. Dat VVD en D66 hebben gewonnen, betekent ook dat Wilders zich erbij neerlegt dat hij weer de oppositie in gaat. ,,Bedankt aan die toch weer 1 miljoen kiezers die op de PVV hebben gestemd”, zei Wilders in reactie. Hij hoopt dat er nog een zetel zijn kant op valt, waardoor hij toch “in de buurt van die twintig blijft”. Ook met zeventien of achttien zetels blijft hij relevant. Het verlies is bovendien beperkt, vindt Wilders. Desgevraagd zegt hij dat Forum voor Democratie “zeker wat zal hebben afgesnoept”. Die partij groeit volgens de exitpoll van twee naar acht zetels. Wilders feliciteerde de winnaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Hij gaat ervan uit dat de liberale partijen, samen met het CDA, de coalitie gaan vormen.

Migrantenpartij Denk stevent af op twee zetels. De partij van Farid Azarkan had er drie en rekende juist op winst. De partij zelf houdt nog wel slagen om de arm, omdat de exitpoll er in hun geval naast kan zitten vanwege de moeilijker te peilen achterban. Het worden er drie, weet lijsttrekker Farid Azarkan zeker. ,,Het is een beetje zuur dat we op twee zetels staan, maar we hebben als jonge partij wel aangetoond dat wij een partij zijn die blijft.

Lijsttrekker Liane den Haan van 50Plus reageert teleurgesteld op de exitpolls. Daarin haalt haar partij slechts één zetel. Ze wijt haar verlies aan ‘het gedoe van afgelopen weken’. ,,De onrust binnen de partij heeft effect’’, zegt ze in een eerste reactie. ,,Mensen stemmen liever op een partij waar rust en vertrouwen is.’’ Den Haan hoopt dat 50Plus er nog zetels bij krijgt van ouderen die hebben gestemd per post. ,,De briefstemmers zijn nog niet meegerekend, dus ik blijf positief. Gisteren stonden we nog op nul zetels, dus ik hoop dat het aantal nog omhoog gaat.’’ De vorig jaar opgestapte oud-partijvoorzitter Geert Dales reageert met: ,,50PLUS is kapotgegaan aan een verkeerde structuur en een foute partijcultuur’’, zegt de vorig jaar opgestapte oud-partijvoorzitter Geert Dales in een reactie. ,,Het restant is een puinhoop.’’

Dat de SGP waarschijnlijk drie zetels mag behouden, ziet lijsttrekker Kees van der Staaij als “een grote zegen”, schrijft hij op Twitter. “Alle SGP-stemmers wil ik van harte bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.”

PvdA-leider Lilianne Ploumen had op “meer gehoopt” na de “energieke campagne” van de sociaaldemocraten. De partij blijft volgens een exitpoll van Ipsos op negen zetels staan. “Vanaf morgen schouders eronder”, aldus Ploumen. Ze werd zo’n twee maanden geleden partijleider. Zij volgde Lodewijk Asscher op die opstapte vanwege de toeslagenaffaire. Ze heeft niet kunnen profiteren van het verlies bij de linkse concurrenten SP en GroenLinks. Ploumen wilde niet zeggen of ze bij een formatie wil aanschuiven. Ze gaat doen wat het beste voor haar kiezers is, zei ze. ,,We gaan aan de slag voor de mensen die op ons gestemd hebben en er alles aan doen om Nederland eerlijker en fatsoenlijker te maken.”

