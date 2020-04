Radicale boeren woedend op Rutte en Schouten: ‘Het is oorlog’

‘Een gigantische opgestoken middelvinger: die kreeg het Landbouw Collectief van dit kabinet’, schrijft het FDF-bestuur in een nieuwe verklaring. De boeren wijzen naar een overleg dat verschillende boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, afgelopen woensdag voerden met Schouten. Dat overleg is stukgelopen, de boerenorganisaties willen nu niet meer met het kabinet om tafel.



Schouten zet de maatregelen door om de stikstofuitstoot van de landbouw terug te dringen. Dat is volgens haar – óók tijdens de coronacrisis – nodig om ruimte te maken voor woning- en wegenbouw. Het Landbouw Collectief deed eind vorig jaar zelf voorstellen om de uitstoot te verlagen, maar het kabinet komt met andere stikstofmaatregelen.

Uitkoopregeling

Zo moeten boeren hun veevoer aanpassen. Ook komt er een uitkoopregeling voor boeren. Eind deze maand stuurt het kabinet daarover een brief naar de Tweede Kamer. ‘Schouten is de meest onverschillige en ongeïnteresseerde minister die wij ooit hebben gehad’, aldus het FDF-bestuur. ‘In dit laatste gesprek dat het Landbouw Collectief met haar had, etaleerde ze opnieuw haar gebrek aan kennis en belangstelling.’

De radicale boerenclub haalt ook uit naar premier Rutte. ‘Terwijl het land in brand staat en er een essentieel gesprek plaatsvindt in Den Haag voor alle Nederlandse boeren, staat hij als een houten klaas voor de camera’s te wriemelen tijdens een gymles op een school in Oegstgeest.’ FDF neemt het de premier kwalijk dat hij woensdag niet bij het stikstofoverleg was en wel een online gymles bijwoonde.

Quote Het kabinet blijft doorwerken aan een gedegen stik­stofaan­pak Carola Schouten

Schone lucht

Volgens de boeren bewijst de coronacrisis dat het met de stikstofuitstoot van de landbouw wel meevalt. ‘De lucht was nog nooit zo schoon, ondanks dat alle boeren hun mest uitrijden.’ Bij die opmerking is een kanttekening te plaatsen: het verkeer en de luchtvaart stoten door de coronacrisis inderdaad minder stikstof uit, maar dat neemt niet weg dat de landbouw nog altijd de grootste stikstofuitstoter van het land is.

Dat laatste heeft ook het Mesdagfonds eerder deze week toegegeven. Het fonds, gefinancierd door de zuivelindustrie, verkondigde in februari dat de landbouwsector slechts 25 procent bijdraagt aan de stikstofneerslag in de natuur. Na nieuwe berekeningen komt het fonds toch op 41 procent, hetzelfde percentage dat het RIVM al bij het begin van de stikstofcrisis had uitgerekend.

Kritiek

Minister Schouten zegt het ‘te betreuren’ dat het Landbouw Collectief niet langer meepraat. ,,Juist nu veel bedrijven het zwaar hebben, is het cruciaal dat straks, naast herstel van natuur, ook economische activiteiten weer doorgang vinden’’, zei ze deze week. ,,Het kabinet blijft daarom doorwerken aan een gedegen stikstofaanpak.’’

Achter de schermen klinkt in kabinetskringen de kritiek dat boerenorganisaties de coronacrisis aangrijpen om stikstofmaatregelen op de lange baan te schuiven. ‘Polderen is uit’, verklaart het FDF-bestuur, dat de grote boerenprotesten van eind vorig jaar op poten zette. ,,Het is oorlog. Rutte III tegen de boeren. De rekening zal worden gepresenteerd. Het wordt een brandende campagnetijd voor deze regeringspartijen. Het wordt een tijd om niet te vergeten.’

