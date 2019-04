Raad van State: Wetten kunnen beter

Deze onafhankelijke raad adviseert regering en parlement, de zogenoemde wetgevers, over nieuwe wetgeving. Volgens de raad kan de wetgever er best nog wel een schepje bovenop doen bij het maken van wetten. Ook bij het hele proces tot de totstandkoming van een nieuwe wet is verbetering mogelijk.



De raad benadrukt dat de wetgever ervoor is om het algemeen belang te waarborgen en ervoor te zorgen dat er draagvlak is voor een wet. ‘De wet mag niet louter een product zijn van een of meer groepen in de samenleving’ of slechts een stempel zetten op akkoorden.