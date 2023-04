Raad van State: kabinet en Kamer moeten vaker ‘nee’ durven zeggen

In het jaarverslag staan meerdere voorbeelden waar het mis gaat. Zoals in de jeugdzorg. De overheid belooft problemen bij jongeren op te lossen, maar rechters wijzen erop dat de zorg voor kwetsbare kinderen alleen maar verslechtert ondanks dat er twee keer zoveel geld wordt uitgetrokken dan in 2015. Wanneer er moet worden ingegrepen omdat bijvoorbeeld de thuissituatie niet veilig is, kunnen die beslissingen door de groei van wachtlijsten onvoldoende of te laat worden uitgevoerd. Soortgelijke problemen ziet de raad bij de asielopvang en de compensatie voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.



De overheid moet leren vaker ‘nee’ te zeggen, meent de raad. De overheid is afhankelijk van menskracht om regelingen uit te voeren, en daar is een gebrek aan. Tegelijk moet de overheid na jaren van financiële overvloed weer bezuinigen. Als de politiek tegelijkertijd alleen maar méér problemen belooft op te lossen in de samenleving, zorgt dat op den duur voor steeds meer teleurstelling bij burgers, vreest het adviesorgaan.