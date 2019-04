Raad van State: Intrekken paspoort jihadisten mocht niet

Staatssecretaris Mark Harbers is daarmee op de vingers getikt, hoewel het besluit werd genomen door zijn voorganger Klaas Dijkhoff. De groepen waar de mannen zich bij aansloten, waaronder Jabhat al-Nusra, kwamen namelijk pas in 2017 op de lijst met ‘verboden’ organisaties te staan. Omdat de wet de intrekking van het Nederlanderschap niet mogelijk maakt met terugwerkende kracht, mocht het niet op de mannen worden toegepast.



Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Abdellah R. en Nouredinne B.Z., die samen met Thijs B. en Driss D. bij verstek waren veroordeeld voor hun bijdragen aan de strijd in Syrië en Irak. Die laatste twee zijn daarbij omgekomen.



Ondanks het intrekken van het Nederlanderschap was het tweetal niet stateloos: ze hebben ook een Marokkaans paspoort. Het is overigens onbekend waar de mannen zich nu bevinden.



Volgens de Raad van State is de intrekking van het Nederlanderschap ‘een zware maatregel met ernstige gevolgen’ en mag dit ‘dus niet lichtvaardig gebeuren’.