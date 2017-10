Raad van State: Geheime MH17-stukken niet openbaar

NOS, Volkskrant en RTL probeerden de verslagen via een zogeheten wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) openbaar te krijgen. Het ging onder meer over agenda's, vergaderstukken en verslagen van de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) en de ambtelijke Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb).



Volgens de Raad van State geldt voor de ministeriële commissie hetzelfde geheimhoudingsregime als voor de ministerraad. Zij besluit over de aanpak van crises waarbij de nationale veiligheid in het geding is. De Staat heeft 'er groot belang bij dat ministers en de overige aanwezigen bij vergaderingen van de MCCb, evenzeer als deelnemers aan de ministerraad, onbelemmerd met elkaar kunnen spreken'. Het is 'aannemelijk dat openbaarmaking van de verslagen ertoe leidt dat het goed functioneren van de MCCb in het gedrag komt', vindt de Raad van State.



Belangen

Volgens het rechtscollege weegt het belang van openbaarheid niet op tegen andere belangen, zoals de betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties, maar ook de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beleidsopvattingen van betrokkenen.



De ministeriële commissie, belast met de coördinatie van crisisbeheersing, kwam meteen bijeen nadat vlucht MH17 van Malaysia Airlines in juli 2014 boven het oosten van Oekraïne was neergestort.



Eerder werd al een deel van de gevraagde documenten openbaar gemaakt.