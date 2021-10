Raad van Europa: Nederland moet af van foute politieke cultuur

Driedaags huwelijk op Ibiza of in Toscane? Dit kost een bruiloft in het buitenland

10 oktober Trouwen in het buitenland: Maikel en Filip vierden hun bruiloft op Ibiza. Judith en Arnaud nodigden hun vrienden uit voor een all-in naar Toscane. Trouwen in het buitenland is populair, ziet weddingplanner Aude François. Ze heeft zich gespecialiseerd in buitenlandse bruiloften en het komende jaar is al volgeboekt.