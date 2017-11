PVV: Slapjanussen in Kamer blokkeren levenslang bij zedenzaken

In een debat over kindermisbruiker Robert M. zei hij dat de PVV komt met een initiatiefwet om het mogelijk te maken om in ernstige zedenzaken levenslang op te kunnen leggen, maar dat ‘slapjanussen in deze Kamer, van de VVD tot de SP’ dit ‘waarschijnlijk niet gaan steunen’.

Markuszower kondigde zijn voorstel aan in een debat over Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse Zedenzaak, die in het verleden tot bijna 19 jaar cel en tbs werd veroordeeld. ,,Dat is een te lage straf voor een weerzinwekkend monster, een smerige kinderverkrachter als hij,’’ aldus Markuszower.

De Tweede Kamer debatteert over M. omdat dit weekend aan het licht kwam dat hij contact heeft gehad met verslaggevers van de Volkskrant. Die krant schreef dat M. vorig jaar via zijn advocaat een excuusbrief stuurde aan bijna alle ouders van zijn 87 slachtoffers. Ook stuurde hij een soortgelijke brief naar de Volkskrant, die hem zonder medeweten van justitie opzocht in de penitentiaire inrichting in Vught.

Toestemming

Volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) had dit nooit mogen gebeuren. Hij stelt dat gedetineerden toestemming moeten vragen als ze contact willen hebben met journalisten. Robert M. had dit niet gedaan. De post die hij naar de krant stuurde, ‘vermomde’ hij als post aan ‘advocaten’. Die mag niet worden geopend worden, maar de gevangenis in Vught waar M. zit, liet na het adres te controleren.

Dekker zegt dat M.’s bezoek vanaf nu gescreend wordt, en dat diens post gecontroleerd beter gaat worden.