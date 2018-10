PVV overweegt motie van wantrouwen tegen ‘struisvogel’ minister Bruins

De situatie van Bruins werd tijdens het debat nog nijpender toen bekend werd dat door het faillissement van MC Slotervaart zeker één patiënt in levensgevaar is gebracht. Medisch specialist Hans-Martin Otten heeft hiervan melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.



Tot dusver heeft Bruins altijd ontkend dat er patiënten in levensgevaar zijn geweest. Na een korte schorsing zei een zichtbaar geëmotioneerde Bruins opnieuw dat er geen melding is gevonden van een incident. Ook de curator was niet op de hoogte van de melding. ,,Als er iemand in levensgevaar is geweest, is dat verschrikkelijk.” Hij probeert contact te leggen met de medisch specialist die de melding deed.



Daar gaat de oppositie niet mee akkoord. Het vertrouwen lijkt weg. ,,De minister maakt het steeds erger voor zichzelf", concludeert SP-leider Lilian Marijnissen. ,,Deze patiënt is door niet ingrijpen van de minister in zware problemen gekomen, dat kan niet”, zegt Agema (PVV). Volgens Bruins is de tijd om in de grijpen hem niet gegund, zei de bewindsman met stemverheffing. Agema: ,,De minister heeft het gewoon laten gebeuren.”