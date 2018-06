PVV furieus over schaarse vaccins voor mekkagangers tegen dodelijke bacterie

De PVV is ziedend omdat er niet genoeg vaccins zijn om kinderen tussen de 15 en 16 jaar in te enten tegen een levensgevaarlijk type meningokokken, terwijl er wél voldoende inentingen beschikbaar zijn voor moslims die op bedevaart gaan. ,,Geen vaccins voor Nederlandse kinderen maar wel voor Mekka-gangers? Dat is echt schandalig!''

,,Waar liggen de prioriteiten van deze regering?'', vraagt PVV-Kamerlid Karen Gerbrand zich hardop af. De Partij voor de Vrijheid eist opheldering van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Woensdag onthulde deze krant dat de dodelijke meningokokken-bacterie snel oprukt in Nederland. In de eerste vier maanden zijn 11 mensen overleden en belandden er 57 personen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zij houden vaak hersenletsel over of er moeten ledematen worden geamputeerd.

In een interview aan deze site verklaart het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat er een tekort is aan vaccins tegen de snel opkomende meningokokbacterie. Volgens het RIVM overweegt de Gezondheidsraad om ook kinderen van 15 en 16 jaar in te enten, maar zijn daar niet genoeg vaccins voor.



Per leeftijdsgroep zijn er zo'n 200.000 vaccins nodig.

Volgens het RIVM is er wél genoeg vaccin voor reizigers die van plan zijn deel te nemen aan de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Van 19 tot en met 23 augustus vindt de jaarlijkse hadj naar het Saoedi-Arabische Mekka plaats. Hans van Vliet, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma: ,,Er is genoeg vaccin voor mekkagangers, maar daar buiten is het nauwelijks verkrijgbaar.''

Quote We hebben het hier verdorie wel over een dodelijke ziekte. Dan gaan ze maar niet naar Mekka! Karen Gerbrands

Onmiddellijk