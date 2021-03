PvdD-lijsttrekker Ouwehand lijkt in niets op bewoners van haar geboortedorp

De bouw is typisch eind jaren zeventig, toen in heel Nederland buiten de oude woonkernen nieuwe wijken verschenen nog ver voordat in 1991 het begrip Vinex zou ontstaan. Rijtjeswoningen op vaak doodlopende woonerven aan smalle, slingerende straten waar de auto’s niet te hard kunnen rijden. Huizen in verschillende stijlen, per wijk veranderend. Groene parken en perken, met een beetje geluk wat water. Een school, een winkelcentrum.