PvdA’er Nijboer stapt uit presidium Tweede Kamer na ‘voortdurende’ vragen over rol in Arib-onderzoek

Met video Wiersma positief over gratis school­lunch, maar 'meer handen nodig naast leraren’

Minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs vindt de ruim gesteunde motie om lunches op school aan te bieden ‘een sympathiek voorstel’. Wel wordt het nog een uitdaging om het in de praktijk te brengen, want de werkdruk in het onderwijs is al hoog.

23 september