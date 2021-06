PvdA: ‘Zwangere vrouw gratis eerste klas in de trein’

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop vraagt vandaag in een debat om een eersteklasregeling voor zwangere vrouwen. Hij roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) op om te regelen dat vrouwen in de laatste vier maanden van hun zwangerschap in de eerste klas mogen reizen met een kaartje van de tweede klas.

,,Zwangere vrouwen moeten met gemak kunnen reizen met het openbaar vervoer en niet hoeven te vechten voor een zitplekje in een overvolle coupé’’, vindt De Hoop. ,,Laat ze zonder extra kosten plaatsnemen in de eerste klasse, zodat ook die vrouwen met een kleine portemonnee veilig en ontspannen kunnen reizen.’’

België

In België geldt nu al zo’n regeling. Daar moeten vrouwen een medisch getuigschrift aan de conducteur kunnen laten zien waarop staat wat de vermoedelijke datum van de bevalling is. In Nederland is er niets geregeld: vrouwen kunnen wel aan een conducteur vragen of ze misschien naar de eerste klas mogen, zo liet de NS eerder weten.