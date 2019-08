PvdA-leider Asscher: ‘Protest tegen boerkaverbod misplaatst’

Tijdens Pride Amsterdam, begin deze maand, was het Amsterdamse PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond gekleed in een gele boerka. Vier medestanders waren gekleed in boerka’s van een andere kleur. PvdA’er Biemond protesteerde tegen de wet die sinds 1 augustus gezichtsbedekkende kleding verbiedt in overheidsgebouwen, op scholen, in ziekenhuizen en in het openbaar vervoer.



Volgens Asscher is de actie van zijn partijgenoot ‘misplaatst’. ,,Ik vind de wet goed verdedigbaar’’, zegt de PvdA-leider. ,,Het debat is extreem gepolariseerd en ik geloof niet dat we er een groot probleem mee oplossen, maar het is prima dat mensen elkaar in het openbaar vervoer en het onderwijs kunnen herkennen.’’