PvdA en GroenLinks willen als één blok de formatie in: ‘Dit is iets groots’

videoDe PvdA en GroenLinks willen daadwerkelijk samen de formatie in, als één onderhandelingsteam en met één fractie in de Tweede Kamer als het over de kabinetsvorming gaat. ,,Er is iets bijzonders gebeurd, de samenwerking is innig geworden.’’ Toch is dit voor de VVD niet genoeg, laat een partijwoordvoerder weten. ,,Dit verandert onze positie niet.’’

PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-aanvoerder Jesse Klaver hebben de opvallende samenwerking vanmiddag - na urenlang overleg in Den Haag - bekendgemaakt. ,,Het is een bijzondere, volgende stap in de linkse samenwerking”, zegt Klaver. De partijen gaan nog niet fuseren, maar de fracties (samen 17 zetels) gaan wel opereren als één bij formatiezaken. ,,Dit is een enorme stap. Wat er volgt, zullen we zien", vindt Klaver. ,,Over fusies gaan wij niet, daar gaan de partijen over. Wij gaan over onze fracties.”

Het nieuwe linkse blok geldt alléén tijdens eventuele kabinetsonderhandelingen, of ook op alle andere vlakken inniger samenwerking komt, moet blijken. ,,Werkende weg geven we verder vorm aan deze samenwerking’’, zegt Klaver. Ploumen: ,,We doen dit omdat we dit zelf willen, en we doen dit al langer.”

Toch is het voor de VVD vooralsnog níet genoeg om met het linkse duo te gaan onderhandelen. ,,Wat andere partijen doen is aan hen’’, zegt een VVD-woordvoerder. ,,Wat wij lezen verandert onze positie niet.’’ Daarmee blijft de partij van Rutte erbij: de VVD wil niet met twee linkse partijen in zee. Pas als de fracties daadwerkelijk zouden fuseren, valt met de VVD te praten.

De afgelopen dagen regende het al berichten over mogelijk verregaande samenwerking tussen beide partijen. Eerder deze week lekte via deze site uit dat het linkse duo bereid is om samen één formatieteam te vormen, andere media berichtten daarna over plannen om ook als één fractie te opereren.

Dat was tegen het zere been van diverse partijprominenten.

Spekman

Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman noemde het ‘een concessie aan de eigen idealen’: ,,We zijn opgericht om de machtelozen te beschermen tegen de macht, arm versus rijk, mensen helpen die wat bescheidener opgeleid zijn. Bij GroenLinks zitten veel meer hoogopgeleiden. Als je alles doet om aan de macht te komen, ben je er niet meer voor de machtelozen. Het wordt tijd dat de leden betrokken worden, we zijn een ledendemocratie.”

Maar Ploumen bestrijdt dat de flirt op ‘rechts commando’ gebeurt: ,,Dit is een logisch gevolg van wat we al langer doen, wij gaan hier zelf over.”

VVD en CDA stellen steeds dat ‘twee linkse partijen er één te veel is’ in een nieuw kabinet, maar of deze linkse samenwerking de scepsis bij hen wegneemt, is nog de vraag. Bij de rechtse partijen was deze week te horen dat één formatieteam en één fractie tijdens onderhandelingen niet erg overtuigend is.

Klaver maalt daar niet om, lijkt het: ,,Ik sta hier niet voor Mark Rutte, wij staan hier omdat wij iets willen. We willen niet uit elkaar gespeeld worden. We zeggen verder op niks ja en op niks nee.”

Een aantal leden vindt het een slecht idee om als één blok bij de formatie aan te sluiten:

