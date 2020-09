PvdA eist dat kabinet weer in crisismodus gaat

,,Het kabinet loopt momenteel achter de feiten aan’’, aldus de PvdA-voorman. ,,Ze hebben essentiële zaken niet op orde. Dat kunnen we ons niet permitteren. Het gaat om duizenden mensenlevens en honderdduizenden banen.”



Concreet wil Asscher dat er weer tweewekelijks een advies van een ‘Outbreak Management Team-plus’ uitkomt, bestaande uit virologen en deskundigen vanuit andere disciplines. Ook moet het kabinet weer op regelmatige basis verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid, via vaste brieven of persconferenties.



Hij wil desgevraagd niet spreken van een curatelestelling door de Kamer. ,,Maar momenteel zijn er veel te veel zorgen over het testen en bron- en contactonderzoek om aan de ‘we-zien-wel’-houding van dit kabinet vast te houden.”



Volgens PvdA-leider Asscher voert het kabinet nu ‘een tamelijk warrig beleid’. ,,De kroegen gaan hooguit een uurtje eerder dicht , maar niemand heeft me vooralsnog goed kunnen uitleggen wat dat voor nut heeft. We moeten de problemen nu écht gaan aanpakken, om een lockdown te voorkomen.”