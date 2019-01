PvdA: Bonus voor leraren van achterstandskinderen

Volgens de partij dient het lerarentekort zich extra hard aan op scholen waar relatief veel achterstandskinderen zitten, zoals leerlingen met taalachterstanden of lager opgeleide ouders. ,,Het is te gek voor worden dat kinderen die meer hulp nodig hebben extra getroffen worden door een schreeuwend tekort op de arbeidsmarkt’’, aldus Van den Hul. Door de krapte op de arbeidsmarkt valt er wat te kiezen, waardoor leraren minder snel gaan voor ‘moeilijke’ scholen. ,,Er ontstaat een vicieuze cirkel die je niet moet willen, namelijk dat kinderen die eigenlijk extra aandacht nodig hebben, het kind van rekening dreigen te worden.’’ Minister Slob zou dan ook extra geld moeten vrijmaken voor de gehele onderwijssector om leraren die lesgeven aan dit soort scholen beter te kunnen belonen. ,,Het uur U is nu echt wel bereikt, de minister moet in actie komen’’, stelt Van den Hul. ,,Terwijl we met z’n allen vinden dat alle kinderen het beste onderwijs moeten krijgen, neemt de kansenongelijkheid steeds verder toe.’’

Noodzaak

De PvdA dringt al langer aan op extra geld voor onderwijs, onder meer voor lastenverlichting en betere salarissen. De extra bonus zou daar bovenop moeten komen. ,,Het is geen luxeprobleem, maar bittere noodzaak. Dit raakt aan de essentie van waar het allemaal om gaat bij onderwijs: zorgen dat ieder kind een eerlijke start heeft. Dat is op dit moment niet zo.’’



Slob voelt vooralsnog echter weinig voor meer investeringen in het onderwijs. In het regeerakkoord trok het kabinet al anderhalf miljard euro extra uit voor onderwijs, ook kregen de basisschoolleraren loonsverhoging in oktober. Dat is niet genoeg, menen de leraren, die op 15 maart opnieuw het werk neerleggen, van basisschool tot universiteit. Er zou nog nog structureel zo'n drie miljard euro bij moeten.



Eerder zei Slob al zich 'gehouden’ te voelen aan het regeerakkoord, waardoor de door de sector geëiste miljarden niet haalbaar zijn. De kans lijkt dan ook klein dat - bovenop die miljarden - ook nog geld komt voor de financiële prikkel. ,,Een kwestie van kiezen’’, meent Van den Hul. ,,De minister moet ook kiezen voor die extra kwetsbare kinderen.’’