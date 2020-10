Psycholoog: GroenLinks ontwricht gezinnen door 10.000 euro cadeau te doen aan 18-jarigen

Door iedere 18-jarige in Nederland een startkapitaal van 10.000 euro te geven, biedt GroenLinks een alternatief voor de basisbeurs, die vijf jaar geleden werd afgeschaft. Het geld kan worden gebruikt voor onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor het oprichten van een eigen bedrijf. Dat klinkt logisch en sympathiek, zegt ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont. ,,Maar GroenLinks lijkt geen idee te hebben wat ze hiermee veroorzaakt.”

Zodra een kind uit het niets zo’n enorm bedrag op de rekening gestort krijgt, kan dat een enorme dynamiek binnen een gezin geven. ,,Een kind is niet alleen maar een individu maar zit in een web van relaties. Wanneer er iets verandert in de situatie van een kind, raakt dat alle mensen om hem heen. Het verandert de manier waarop we naar anderen kijken. Geld is gekoppeld aan gevoel en emotie, en dat kan hele nare consequenties met zich meebrengen.”

Bijstand

Pont maakt zich het meest zorgen om sociale verhoudingen in bijstandsgezinnen. ,,Stel, je ouders hebben enorme schulden. Je wordt 18 en krijgt 10.000 euro. Dan komt er misschien wel een moment waarop jouw loyaliteit gevraagd wordt. Dat er tegen jou wordt gezegd: had jij niet laatst zo veel geld gekregen? In zulke situaties moet je kinderen, want dat zijn ze als ze 18 zijn, niet brengen.”

Daarnaast denkt Pont dat de motivatie om een baantje te nemen wegvalt. ,,Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar ik denk dat er zeker jongeren zullen zijn die er met de pet naar zullen gooien.” Pont is er heilig van overtuigd dat een deel van de gezinnen het startkapitaal nuttig zal gaan besteden. ,,Maar een deel ook niet, en daar ligt de crux in dit verhaal. Een deel zal het spenderen aan vakanties, genotsmiddelen en een veel te dure auto. Alleen al om die reden is het gewoon geen goed plan.”

In aandelen

GroenLinks denkt dat het jaarlijks zo’n 2,2 miljard euro kost om het plan uit te voeren. Dat geldt wil de partij opbrengen met een vermogensbelasting op miljonairs, van 1 procent voor mensen met meer dan een miljoen euro en 2 procent voor mensen met meer dan twee miljoen op de bank. De 17-jarige Mirthe Post, studente Mathematical Engineering in Diemen, denkt niet dat het plan kans van slagen heeft. ,,Willen die miljonairs überhaupt wel meebetalen?”, vraagt ze zich hardop af.

De tiener zou volgend jaar in aanmerking kunnen komen voor het gratis cadeautje. ,,Ik ben best voor het bestrijden van inkomensongelijkheid in Nederland, maar ik weet niet of dit wel de manier is. Ik ben er ook bang voor dat Nederland op die manier aantrekkelijker wordt voor ouders in het buitenland.”

Leeftijdsgenoot Daniel Ravanov den Boer heeft wel een idee hoe hij het geld deels zou gebruiken. ,,Ik zou het investeren in aandelen. Er is een online platform waarop je verschillende munten kunt kopen en verkopen. Als je veel investeert, kun je er ook veel mee verdienen.” Voor de hbo-student is het niet per se een reden om op GroenLinks te stemmen. ,,Je zou dit bijna kunnen zien als het kopen van stemmen. Volgens mij is dit niet helemaal eerlijk.”

PVV-leider Geert Wilders twittert eenzelfde strekking: ,,Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht (…) op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf.”

