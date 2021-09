Provinciebestuurders gefrustreerd: problemen blijven liggen door trage formatie

Het geheime document van VVD en D66: gratis kinderop­vang, spionnen­jacht en moderne embryowet

2 september Gratis kinderopvang – mits betaalbaar. Het strafbaar stellen van spionage, wat nu nog niet zo is. En vooral: aandacht voor klimaat, meer regie van de overheid in de zorg en strakkere leiding op de woningmarkt. Daarover waren VVD en D66 akkoord deze zomer, zo is te lezen in de aanzet voor een regeerakkoord dat de formatie moest vlottrekken.