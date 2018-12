Professor: ‘Europa is een oude dame met veel kapsones’

Dat hij anderen de maat neemt, betekent niet dat hij zichzelf spaart. ,,Vorige week lag ik in volle gevechtsuitrusting te spartelen in een zwembad. En de professor, die was nog best in goede conditie’’, zegt Jonathan Holslag (37) over zijn aanmelding als reservist in de Belgische strijdkrachten. ,,Ik pleit voor maatschappelijke dienstplicht, wilde een voorbeeld geven. Je moet ook je eigen sterktes en zwaktes kennen.’’