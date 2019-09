Procedure voor uitlevering coffeeshopbaas Van Laarhoven aan Nederland gestart

Door de procedure is de kans wat groter geworden dat Van Laarhoven, de grondlegger van de coffeeshopketen The Grass Company, zijn straf uit mag zitten in Nederland. Hij werd vorige maand in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 75 jaar celstraf, waarvan hij er twintig uit moet zitten, voor witwassen van miljoenen euro's die hij met zijn coffeeshop verdiende. Van Laarhoven zit al vijf jaar vast in Bangkok.



Grapperhaus ging vorige maand al naar Thailand om met de premier te praten over de situatie van Van Laarhoven. Daar hield hij een pleidooi om de Tilburger samen met zijn Thaise vrouw Tukta aan Nederland uit te leveren.



In de brief die hij vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurde, benadrukt Grapperhaus de ‘goede sfeer’ in het overleg met zijn Thaise collega. ,,Aan beide zijden is er de intentie om deze bijzondere zaak binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving tot een goed einde te brengen.’’



De Thaise vrouw van Van Laarhoven, die tot 12 jaar cel werd veroordeeld, kan als niet-Nederlander geen aanspraak maken op zo’n regeling. Door haar lagere straf komt zij desondanks mogelijk ‘spoedig in aanmerking’ om vervroegd vrij te komen. ,,Waar mogelijk en passend, zal Nederland haar in het kader van een dergelijke procedure, bijstaan’’, aldus Grapperhaus.