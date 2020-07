Privacywaakhond: werkwijze Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag discriminerend

In 2018 stond er in de systemen van de Belastingdienst van 1,4 miljoen mensen de nationaliteit geregistreerd. Dat ‘mocht absoluut niet’, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat die gegevens wettelijk gezien al in 2014 gewist hadden moeten zijn. Bovendien: ,,De nationaliteit is niet noodzakelijk voor het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag.” En aanvragen van mensen met een dubbele nationaliteit of een niet-Nederlandse nationaliteit werden ‘automatisch als risicovol aanwezen’.



Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens liet lang op zich wachten. Volgens Wolfsen werd de privacywaakhond tegengewerkt bij het onderzoek door de Belastingdienst. ,,Het was duwen, trekken en sleuren”, aldus Wolfsen. Hij moest zelfs dreigen met boetes om informatie boven tafel te krijgen. De situatie, stelt Wolfsen, verbeterde ‘merkbaar’ toen er een nieuwe ambtelijke en politieke leiding kwam. Staatssecretarissen Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief volgden de in december 2019 afgetreden Menno Snel op.