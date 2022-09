Prinsjesdag: dit zijn alle plannen op een rij

Rutte in Suriname: 2023 moet in teken staan van erkenning van slavernij­leed

Voor minister-president Mark Rutte staat zijn tweedaags bezoek aan Suriname voor een belangrijk deel in het teken van de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Suriname. Dat zei Rutte vandaag in zijn toespraak in het Surinaamse parlement in Paramaribo.

13 september