Prijzig middel tegen spierziekte toch beschikbaar voor 30 patiëntjes

Hiermee is volgens minister Bruins een oplossing gevonden voor patiënten met een acute behandelbehoefte, zodat zij zo snel mogelijk kunnen starten met de behandeling.



Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Al meldt de minister daarover wel: ,,In dit specifieke geval ben ik bereid een regeling te treffen met de leverancier. Dit vanwege de dringende en grote behandelbehoefte van deze ernstig aangedane patiënten, waarvoor de patiëntenorganisatie en uw Kamer aandacht hebben gevraagd."



Het ministerie van Volksgezondheid en de fabrikant lagen een tijdje in de clinch over de verstrekking van Spinraza. Het departement zal nu in ieder geval een financiële bijdrage van onbekende hoogte verlenen aan onderzoek voor het bevorderen van gepast gebruik of verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met SMA.

Snel beschikbaar

Op dit moment stelt Biogen Spinraza gratis beschikbaar voor de behandeling van kinderen met SMA type 1, de meest ernstige vorm van de ziekte. Met deze regeling komt het middel tegen een onbekende vergoeding ook snel beschikbaar voor een nieuwe groep zieke kinderen. In de praktijk zal het vooral gaan om kinderen jonger dan 5 jaar.



Deze regeling geldt tot 1 mei 2018. Inzet is om uiterlijk op deze datum een definitief akkoord over de vergoeding van Spinraza te bereiken. Op dit moment zit het medicijn in de zogenaamde sluis. Dat betekent dat het middel niet vergoed wordt uit de basisverzekering totdat er een prijsdeal is met de fabrikant.

Tijdelijke oplossing

Bruins benadrukt dat deze regeling niet inhoudt dat het middel nu vergoed wordt uit het basispakket. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Zorginstituut Nederland zal begin 2018 advies uitbrengen aan de minister over de eventuele definitieve vergoeding.



UMC Utrecht, dat de behandeling faciliteert, wil zo snel de uitvoering in gang zetten. De verwachting is dat Biogen en UMC Utrecht nog enkele weken nodig hebben om te kunnen starten met de behandeling.



Niet alle patiënten die in aanmerking komen zullen direct bij aanvang van de regeling kunnen worden behandeld. Er is volgens een woordvoerder van het ziekenhuis bij de toediening van Spinraza sprake van een 'intensief en complex' behandelproces.

Eiwitgebrek