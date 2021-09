President Santokhi vraagt om investeringen voor noodlijdend Suriname: ‘Schuld is als zwaard van Damocles’

De Surinaamse president Chan Santokhi doet een beroep op Nederlandse bedrijven om te investeren in zijn land. Hij ziet vooral kansen in de agrarische sector en wegenbouw. ,,Mijn land heeft een aantrekkelijk investeringsklimaat”, zei Santokhi vandaag in een toespraak voor leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Suriname staat voor ‘immense uitdagingen’, zei hij in de Ridderzaal, waar hij ook in gesprek ging met Kamerleden. Het land heeft een ‘astronomische schuld’ van 4 miljard Amerikaanse dollar, volgens Santokhi een nalatenschap van het economische beleid van zijn voorganger, Desi Bouterse. ,,Die hangt als een zwaard van Damocles aan een dun draadje boven de Surinaamse bevolking.”

In een poging voor economische groei te zorgen, onderhandelt Santokhi met het IMF over een sanering van de schulden en is hij naarstig op zoek naar buitenlandse investeerders. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk ook naar Nederland, waarmee Suriname de band na jaren van bekoeling aanhaalt. Ook prijsde hij zijn land aan als ‘gateway’ naar andere landen in Zuid-Amerika. Door het ‘relatief grote’ vliegveld in Paramaribo is Suriname ook geschikt voor ‘doorvoerhandel’.

Houtkap

Hij stelde dat de economische groei tot stand gebracht moet worden zonder dat het milieu wordt aangetast. Daarom worden, beloofde hij, eerdere afspraken over houtkap ingetrokken. ,,We werken aan de duurzame wereld voor morgen.” Toch hoopt hij de Surinaamse economie ook een boost te geven met de exploitatie van de grote olievelden die recent in Suriname zijn gevonden, waar Shell ook een rol bij gaat spelen.

SP-Eerste Kamerlid Bastiaan van Apeldoorn, die olie ‘toch niet de energiebron van de toekomst’ noemde, wilde weten hoe Santokhi gaat zorgen dat de olieopbrengsten ten goede gaat komen aan de Surinaamse bevolking. Santokhi benadrukte dat de oliefondsen ‘toebehoren aan de natie’. ,,Daarom moeten we een eerlijke, transparante en verantwoordelijke regering hebben.”

Santokhi is zich bewust van het ‘slechte imago’ dat Suriname in de wereld heeft, zei hij toen PVV-Kamerlid Raymond de Roon wees op eerdere corruptie en nieuwe ‘aanwijzingen’ daarvan in het land. ,,Soms worden wij nog achtervolgd door de gedragingen van onze voorgangers. We hebben de rechtsstaatprincipes hoog in het vaandel staan.”

Egards

Officieel is Santokhi op een meerdaags werkbezoek in ons land, maar wordt ontvangen met alle egards van een staatsbezoek. Santokhi ontmoette gisteren koning Willem-Alexander en een afvaardiging van het kabinet, onder leiding van premier Mark Rutte, bood de Surinaamse delegatie een lunch aan. Zaterdag spreekt hij nog met Surinaamse Nederlanders; er wonen ongeveer 360.000 mensen van Surinaamse komaf in ons land.

Op zijn verzoek sprak de Surinaamse president ook leden van de Tweede en Eerste Kamer toe. Niet voor het eerst sinds Winston Churchill in 1946 – zoals de Surinaamse ambassade in een persbericht stelde – maar historisch is het wel. Het laatste staatshoofd die in het openbaar parlementariërs toesprak, was de Israëlische president Shimon Peres in 2013.

In zijn toespraak memoreerde Santokhi de ‘eeuwenlange historische verbondenheid’, maar ook de ‘zwarte bladzijden’ in de geschiedenis, van de vroegere kolonie en kolonisator zoals het slavernijverleden. Dat de Surinaamse verzetsstrijder en antikoloniale schrijver Anton de Kom door Nederland vorig jaar werd opgenomen in de Canon van Nederland noemde hij ‘lovenswaardig’.

Bouterse

Ook haalde Santokhi de ‘soms ongemakkelijke relatie’ tussen beide landen aan, waarmee hij doelde op de periode dat Desi Bouterse president van Suriname was. De band tussen Nederland en Suriname bekoelde toen, omdat Bouterse in Nederland bij verstek was veroordeeld wegens drugshandel en hij betrokken was bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. De voormalige legerleider werd in 2019 schuldig bevonden aan de Decembermoorden en tot twintig jaar cel veroordeeld.

,,Ondanks de radiostilte van de afgelopen tien jaar bent u ons niet vergeten”, sprak Santokhi dankbaar. Als oppositieleider kwam hij al jarenlang elk jaar naar Nederland voor overleg, ook met Kamerleden. Daar hoorde hij van één partijleider dat het boek Suriname was ‘afgesloten’. ,,Nu heb ik het boek weer geopend en schrijven we een nieuw hoofdstuk.”

Ook die parlementariërs toonden zich verheugd over het aantrekken van de banden. ,,De zon is weer gaan schijnen”, stelde Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. Na ‘jaren van ups and downs’ wil ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp de relatie tussen Nederland en Suriname ‘naar een hoger niveau tillen’. Mogelijk kan daar op korte termijn al een vervolg aan worden gegeven: Santokhi nodigde de aanwezige Eerste en Tweede Kamerleden uit om een bezoek te brengen aan ‘zonnig, groen en gastvrij’ Suriname.