President Rekenkamer kritisch op overheid: ‘Zowat laatste land dat het op deze manier doet’

video Van Haga neemt afstand van 5-mei poster FvD, Comité 4 en 5 mei ‘kan kort geding beginnen’

6 mei De vergelijking die Forum voor Democratie deze week trok tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen was onnodig en onverstandig. Dat vindt FVD-Kamerlid Wybren van Haga. Hij zei dat donderdag in een debat over de inzet van coronatesten om delen van de samenleving weer eerder te kunnen openen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei kan via een kort geding eisen dat de partij het gebruik van het beeldelement onmiddellijk staakt, zegt een beeldmerkdeskundige tegen deze site.