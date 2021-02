Premier Rutte: ‘Weinig optimistisch over versoepeling coronamaatregelen’

Rutte zei wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie, ‘maar het is de vraag of dat kan vanaf 2 maart'. ,,Ik ben er niet heel vrolijk over.’’ Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot 3 maart. Het straatverbod in de avond en nacht heeft samen met de bezoekregeling van hooguit één persoon per dag een dempend effect, zegt de premier.



De komende dagen is er nog allerlei overleg van deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), het Veiligheidsberaad van burgemeesters en van het kabinet. Vrijdag is er crisisoverleg met de meest bij de coronacrisis betrokken ministers. Ook zondag komen zij weer bij elkaar in het Catshuis.